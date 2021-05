Pourquoi les fromagers sont des "gros dealers"

publié le 10/05/2021 à 07:01

Vous avez des Pablo Escobar en bas de chez vous mais vous ne le savez pas ! Et sans doute eux non plus. Enfin sauf s'ils ont lu cette étude américaine effectuée sur les aliments auxquels 500 étudiants sont les plus accros.

Et arrive en numéro un, c'est pas vraiment une surprise, la pizza ! Pourquoi ? L'explication des scientifiques est assez surprenante. Pour eux, c'est en raison de sa grosse quantité de fromage...

Le fromage contient dans des valeurs très élevées une protéine présente dans le lait, la caséine. Au cours de la digestion, elle libère un composé chimique, la casomorphine. Et dans casomorphine, y a morphine. Et son effet sur notre cerveau est un peu le même : elle vient se fixer sur ses récepteurs liés à la dépendance qu’on appelle les récepteurs opioïdes, elle nous apaise et nous calme.

Mais du coup elle nous rend addict. Exactement comme peuvent le faire l’alcool, la cigarette ou la cocaïne. Oui le fromage, c'est de la drogue ! Mais rassurez-vous, vous ne ferez pas une overdose si vous abusez de la raclette. À force d'en consommer depuis des milliers d’années, notre cerveau s'est habitué à lui.

Mieux cette addiction alimentaire est ancrée maintenant dans nos gènes qui font que l'on préfère les produits gras pour des raisons de survie. Donc non le gouda n’est pas aussi nocif que la méthadone et le brie moins dangereux que l'ecstasy. Trop en consommer peut juste nuire à votre taille de pantalon. Donc aucune raison d’en faire tout un fromage.



Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.