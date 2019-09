publié le 02/09/2019 à 08:41

Les opioïdes font de plus en plus de morts en France. À l'occasion de la Journée Mondiale de l'overdose, les médecins rappellent qu'il faut être prudent vis à vis des traitements à base de ces anti-douleurs (opium et dérivés). En France, 12 millions de personnes recourent ainsi chaque année à une ordonnance remboursée d'un opioïde.

Pour le professeur Michel Reynaud, président d'honneur de France Patients Experts Addictions, il y a bien une crise des opioïdes qui se déroule en ce moment en France, et qui a déjà fait 400 morts depuis le début de l'année 2019.



"Les opioïdes, c'est tout ce qui vient de l'opium", explique-t-il. "L'emblématique, c'est l'héroïne qu'utilisent les héroïnomanes. C'est aussi les traitements de substitution comme la méthadone ou le subutex (...) Et puis il y a maintenant tous les médicaments opioïdes antalgiques, tel que le tramadol, le fentanyl, le di-antalvic, la codeïne", ou encore la morphine.

Des patients "accrochés"

Des médicaments pris désormais par "vous et moi", précise le spécialiste, prescrits aujourd'hui "relativement largement" pour des douleurs "dentaires, dorsales, des maux de tête". Les patients sont donc de plus en plus "accrochés" aux opioïdes, et donc "dépendants comme un héroïnomane".

Dès lors, "un certain nombre de gens meurent de surdose", ajoute Michel Reynaud. Outre-Atlantique, où se déroule principalement "cette crise des opioïdes", on dénombrerait ainsi "50.000 morts par an", affirme-t-il (selon le ministère de la Santé américain, il y aurait eu plus de 70.000 décès en 2017, NDLR). "C'est la première cause de morts aux États-Unis, on est (en France) très loin de ça", précise l'addictologue.

Une situation sanitaire qui demeure toutefois préoccupante et qui a pourtant une solution. L'association France Patients Experts Addictions demande notamment aux autorités que son antidote à base de naloxone, pour stopper en urgence une surdose d'opioïdes médicamenteux ou illicites, soit diffusé plus largement en France.