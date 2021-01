publié le 16/01/2021 à 07:27

La raclette est l'un des plats stars de l'hiver. Que vous soyez à la montagne, à la campagne ou en ville, c'est le plat réconfortant, pas cher et savoureux dont nous avons besoin contre le froid et le moral en berne. Certes, on ne peut plus organiser de dîner à plus de six, mais on peut toujours se régaler.

Et si pour cet hiver 2021, vous testiez d'autres recettes à base de fromage fondu ? La raclette n'est pas le seul plat "comfort food" qui vous transporte directement sur les pistes de ski ou dans une ambiance "coin du feu".

Ainsi vous pourrez déguster une croziflette, réalisée avec les crozets, ces pâtes de Savoie, ou bien un Berthoud d'Abondance, voire en bonus la Truffade, spécialité de l'Auvergne avec de la tome fraîche. Des recettes à accompagner de charcuterie ou de salade verte si vous optez pour une version végétarienne.

1. Mont d'Or au four

Fromage du Haut-Jura que vous pouvez faire cuire dans sa boîte, il vous suffit de creuser un petit trou dans le fromage en y ajoutant du vin blanc, de refermer le tout et d'enfourner pendant 25 minutes afin que le fromage fonde et que la croûte dore. Pour accompagner ce qu'on appelle aussi "la boîte chaude", choisissez des pommes de terre, de la charcuterie, des cornichons pour vous régaler, comme le précise la recette du site officiel du Mont d'Or.

2. La croziflette

Les crozets sont des pâtes de forme carrée, spécialité de la Savoie. Dans cette recette, vous pouvez ainsi changer de la tartiflette en remplaçant les pommes de terre par les crozets. Pour la réaliser, selon Marmiton, il vous faudra 300 grammes de crozets, un reblochon, de la crème fraîche, des oignons et des lardons (à ne pas ajouter pour une version végétarienne du plat). Une fois les crozets cuites dans de l'eau bouillante, elles poursuivront leur cuisson au four, mélangées aux ingrédients de la tartiflette, pour un plat qui fera danser vos papilles.

3. Pommes de terre à la savoyarde

Pour cette recette, vous devrez cuire des pommes de terre à l'eau bouillante pendant 20 minutes. Enlevez la chair et garnissez les pommes de terres du mélange fromage (raclette, reblochon ou fromage râpé), lardons et oignons confits. Enfournez ensuite vos créations culinaires pour que le tout fonde et gratine pendant 20 minutes au four, selon la recette de Cuisine Actuelle.

4. Le Berthoud à l'Abondance

Spécialité chablaisienne, de la province du Chablais en Haute-Savoie, ce plat se réalise avec de l'Abondance Fermier. Dans un plat pour le four ovale, écrasez un peu d'ail et disposez des lamelles d'Abondance, comme l'indique la recette du Refuge de Marie Louise. Il vous faut bien poivrer le fromage et l'arroser d'un vin blanc sec, de préférence de Savoie. Une fois le plat sorti du four, trempez des morceaux de pain dans le fromage fondu, et accompagner cette recette de charcuteries.

Bonus : la Truffade

Pour ce plat originaire d'Auvergne, il vous faut de la tome fraîche de Cantal, du saindoux, de l'ail et du jambon sec, comme le précise la recette de Raphaël, chef de l'Auberge de la Moréno en Auvergne. La truffade est accompagnée d'une salade verte et de charcuterie.

Il faut faire revenir les pommes de terre dans une poêle bien chaude avec de l'ail et ajoutez ensuite les lamelles de Tome fraîche par-dessus. Pour la faire gratiner, retourner la truffade à la manière d'une crêpe, selon la recette du chef Raphaël.