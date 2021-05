Pourquoi une faute de frappe a changé le destin des épinards

publié le 04/05/2021 à 07:01

Nous sommes en 1870 et le biochimiste Emil von Wolff travaille sur la qualité nutritionnelle des aliments. Ce jour-là, il a étudié les épinards et rend ses notes à sa secrétaire pour qu’elle les remette au propre. Sauf que cette dernière n’avait pas dû manger assez de carottes, il paraît que c'est bon pour la vue, car au moment de taper la teneur en fer des épinards, elle fait une faute de frappe.

La secrétaire oublie une virgule et les 2,7 milligrammes de fer pour 100 grammes d'épinards deviennent 27 milligrammes ! 10 fois plus ! Et comme si ça ne suffisait pas 11 ans plus tard, un chercheur, Gustav von Bunge, fait une autre boulette : il attribue la valeur nutritionnelle des épinards déshydratés aux épinards frais. Et comme ils sont composés à 90% d’eau, la forme séchée a un niveau de fer 10 fois supérieur.

Avec cette erreur, il confirme au final les résultats faussés par la secrétaire d'Emil von Wolff. Et puis Popeye va enfoncer le clou… Si je puis dire puisqu'on parle de fer ! En 1929, le dessinateur Elzie Crisler Segar, s'appuyant sur cette fake news crée le célèbre marin qui devient super fort, un homme de fer, dès qu’il mange des épinards.

C'est un peu sa potion magique à lui. Carton immédiat de Popeye qui fait augmenter de 33% les ventes d’épinards aux États-Unis. Au fil des années, des études sérieuses démentiront cette légende urbaine mais rien n'y fera.

Même s'il est établi qu’il y a moins de fer dans les épinards que dans les lentilles ou les brocolis et qu'il faudrait en manger 5 kilos pour satisfaire nos besoins quotidiens, les gens continuent à y croire. À y croire évidemment dur comme fer.



Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.