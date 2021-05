Pourquoi la sève des arbres a la fausse réputation de coller ?

publié le 30/04/2021 à 07:01

Pourtant, ça nous est tous arrivé de toucher un arbre et d'avoir la main toute collante. En plus, ça ne part pas facilement, il faut se laver les mains plusieurs fois de suite, la galère... Et si par malheur c’est un de nos vêtements qui a touché l’écorce, alors là bonne chance ! Sauf que cette substance qui colle, on vous a peut-être appris que c’était la sève de l’arbre, alors que pas du tout ! Car la sève ne colle pas vraiment.



La sève, c’est un peu comme notre sang : elle monte et descend à l’intérieur de l’arbre pour acheminer des nutriments, et notamment un peu de sucre. Mais pas assez pour la rendre collante, d’autant plus qu’elle est relativement liquide. En revanche, certains arbres, les conifères comme les pins produisent eux de la résine.

C’est elle qui colle partout… Elle a une couleur plus sombre et est plus pâteuse que la sève. Cette résine est stockée dans des canaux situés dans le tronc. Elle sert à le protéger des parasites et à soigner l’arbre quand il est blessé, c’est une sorte de pansement naturel.

Mais vous allez me dire par exemple que les feuilles de vos plantes à la maison deviennent souvent toutes collantes... Sauf que là non plus, ce n’est pas de la sève ! Non, ce sont les déjections naturelles des pucerons qui prennent vos plantes pour des toilettes. Leurs excréments liquides riches en sucre, on appelle ça du miellat. Ça sonne comme du miel, normal, ça colle !

Bref au terme de cette plaidoirie végétale, je déclare la sève non coupable et condamne ceux qui ne me croient pas à deux heures de colle.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.