Pourquoi péter c'est bon pour la santé, mais moins pour la planète

publié le 20/04/2021

C’est pas le sujet le plus glamour au monde, mais ne soyez pas choqués parce que de toute façon, vous, moi, même les princesses, tout le monde pète. On ne s'en rend pas forcément compte, sauf si on fait un concours avec des amis, mais en moyenne on flatule en moyenne une quinzaine de fois par jour.

On libère peu ou prou… enfin peu ou prout… environ entre 17 et 375 millilitres de gaz à chaque fois. Pour visualiser le volume, imaginez quelque chose entre un flacon de vernis à ongles et une canette de soda. En tout, on pourrait lâcher jusqu’à 2 litres par jour ! Heureusement, car c’est vital pour notre organisme.

Les pets proviennent en effet de l'activité de petites bactéries à qui on peut dire merci : le macrobiote intestinal. C'est lui qui protège notre ventre d'éventuelles infections. Quand on digère, ces bactéries transforment certaines bactéries en nutriments. Et c'est à ce moment-là qu'elles génèrent du gaz : méthane, sulfure d’hydrogène, vous savez celui qui sent l'œuf pourri, et du dioxyde de carbone, le fameux CO2.

Notre postérieur lui aussi pollue. Mais à toute petite dose. Rien à voir avec les vaches. En un an, une seule vache produirait autant de gaz à effet de serre qu'un trajet Paris-Lyon en voiture ! Et si vous additionnez toutes les vaches de notre pays, là en an, elles émettent autant de gaz que 15 millions de voitures. Ce qui représente 5% du CO2 que la France émet chaque année.

