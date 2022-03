Lily Collins rend hommage à son père pour son dernier concert

Lily Collins, qui incarne le rôle d'Emily dans Emily in Paris, rend hommage à son père pour son dernier concert. Phil Collins et les autres membres du groupe Genesis étaient réunis pour une ultime représentation à Londres après une longue tournée d'adieu.

L'actrice américaine a tenu à rendre hommage à son père et au groupe dont les musiques l'ont accompagné toute sa vie. Pour elle, ce concert "marque la fin d'une époque." "Avoir été témoin de ce dernier show était vraiment le souvenir d'une vie et un événement que je garderai à jamais dans mon cœur" a ajouté l'actrice de 33 ans.

Après 50 ans d'albums, de show et de tournées, le groupe britannique s'arrête, notamment à cause des nombreux problèmes de santé de Phil Collins, qui a dû chanter assis pour son dernier concert. Lily Collins a tenu à remercier Genesis "pour les souvenirs", son père "pour être une telle source d'inspiration", et son frère "pour avoir fait de moi la sueur la plus fière qui soit." Nicholas Collins avait remplacé son père à la batterie pour cette dernière tournée à cause de la mauvaise condition physique de Phil Collins.