"Emily in Paris" : les fans de la série affluent sur les lieux de tournage de la série

ON VOUS EN REPARLE - Ces fans de la série Emily in Paris qui affluent sur les lieux de tournage de la série

ON VOUS EN REPARLE - Ces fans de la série Emily in Paris qui affluent sur les lieux de tournage de la série

Dans la saison 1, Emily découvre le pain au chocolat. Depuis, sa boulangerie préférée est prise d'assaut ! De nombreux touristes viennent dans la boulangerie Moderne, au cœur du Vème arrondissement, pour vivre la même expérience qu'Emily en croquant dans une viennoiserie.

Le bistrot du beau Gabriel, le flirt d’Emily, attire lui aussi les fans. Dans la vraie vie, c’est un restaurant italien, Terra Nera. Grâce au coup de pub de la série, le chiffre d'affaires a bondi de 10%. Valerio, le patron, explique au micro RTL de Pierre Herbulot qu'il y a désormais à sa carte le bœuf Emily : "Nous sommes devenus le restaurant le plus photographié au monde !"

Restaurants, mais aussi monuments historiques, pont des Arts, Pont Neuf, jardin des Plantes, café de Flore … on vient de loin pour rejouer la série à sa sauce. Il existe même des tours “Emily in Paris”, des visites guidées qui retracent les lieux du tournage et font fureur auprès des fans de la série.

Netflix a bien compris le filon. La plateforme propose des vidéos YouTube où l’on peut suivre Emily dans son trajet quotidien : une visite de Paris sans bouger de son fauteuil !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info