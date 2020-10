Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu et Lucas Bravo dans "Emily in Paris"

publié le 07/10/2020 à 16:19

Emily in Paris n'en finit pas de faire parler d'elle. Disponible sur Netflix depuis bientôt une semaine, la série délicieusement détestable, compile tous les clichés possibles et imaginables sur la France et les Parisiens, tout en servant une intrigue qui parvient à vous rendre addict.

Dans le premier rôle de ce show devenu quelques jours un phénomène aux États-Unis et en France, Lily Collins, la fille de Phil Collins et actrice déjà remarquée dans Blanche-Neige et To The Bone. À 31 ans, l'actrice, mannequin et auteure vient d'ajouter un nouveau succès à sa carrière en se glissant dans les tenues d'Emily.

Cependant, résumer la série à la seule prestation de Lily Collins ne serait pas rendre hommage au reste du casting international qui l'accompagne dans les rues immaculées et les terrasses de café de la capitale. De Kate Walsh, sa cheffe américaine Madeline, qui a pu vous briser le cœur dans Grey's Anatomy ou vous subjuguer dans Umbrella Academy, à Philippine Leroy-Beaulieu, l’implacable Sylvie, que vous avez aussi pu voir dans Dix pour cent, découvrez les seconds rôles d'Emily in Paris et leurs précédentes apparitions.