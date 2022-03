Guide Michelin : les restaurants étoilés au à moins de 30,40,50 et 100 euros

La sélection 2022 du Guide Michelin a été annoncée ce mardi 22 mars. Qui dit restaurant étoilé, dit aussi souvent restaurant cher. Finalement, cette affirmation n'est pas toujours aussi juste. C’est ce que vous révèle ce mercredi 23 mars au matin une enquête RTL.

Alors que le pouvoir d’achat fait partie des préoccupations principales des français, nous avons passé au crible tous les menus des quelque 800 restaurants étoilés du guide rouge. Et au final on se rend compte que oui, on peut manger la cuisine d’un grand chef pour moins de 30€ !

La rédaction de RTL a donc épluché les menus des restaurants étoilés situés en France en sélectionnant les adresses qui proposent des menus accessibles, c'est-à-dire à moins de 30€, 40€, 50€ ou 100€ . Voici comment vous y retrouver :

En jaune - Les 101 restaurants français avec 1 étoile les moins chers

En orange - Les 10 restaurants avec 2 étoiles les moins coûteux

En rouge - Le restaurant 3 étoiles le plus abordable

Si la carte interactive ne fonctionne pas vous pouvez cliquer sur ce lien.