"Emily In Paris" (Netflix) : la costumière livre à RTL les secrets des looks flamboyants des personnages

C’est ce mercredi 21 décembre 2022 que la troisième saison d’Emily in Paris est visible sur Netflix. Les fans de la série retrouveront avec plaisir l’héroïne Emily Cooper, interprété par Lily Collins, la fille de Phil Collins. Une Américaine originaire de Chicago, en mission à Paris. Elle a beau être surdouée en marketing, Emily a beaucoup du mal à s’adapter à la vie parisienne : nouvelle culture, nouvelle carrière, nouveaux amis et amoureux…



Dans cette série déjà vue par quelques centaines de millions de spectateurs dans le monde, la mode occupe une place centrale. Une mode souvent décriée, imaginée par la costumière Marylin Fitoussi. Invitée de RTL, elle explique son parcours et nous révèle les coulisses de la série. Marilyn Fitoussi nous dévoile aussi la manière de travailler de Darren Star, le réalisateur et producteur d’Emily in Paris, pour qui la mode dans les films ne doit pas forcément représenter la réalité.



Marylin Fitoussi, qui signe tous les costumes de la série "Emily In Paris" Crédit : Monique Younes

Marylin Fitoussi revient aussi sur les critiques de la série, notamment sur le choix des vêtements jugés vulgaires. Elle rappelle que la série a généré plus de 100 millions de dollars d’impact médiatique sur la mode et lancé bon nombre de jeunes créateurs qui ont vu leurs modèles en rupture de stock.



La costumière dévoile également des scoops sur la saison 3 : l’évolution du look d’Emily et sa volonté de casser les codes. La collaboration avec les grandes marques et surtout le sort des vêtements une fois le tournage terminé.

