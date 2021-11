Thanksgiving : les recettes de Cyril Lignac pour un dîner savoureux

Kévin, qui réside dans le XVe arrondissement de Paris, organise un dîner de Thanksgiving ce jeudi soir. Il demande à Cyril Lignac des conseils pour accompagner la dinde et la purée de patates douces.

"Thanksgiving est maintenant un peu arrivé en France. On aime bien faire ce petit repas. C'est souvent de la dinde avec des pommes de terre ou des patates douces", démarre Cyril Lignac. Pour accompagner tout cela, le chef recommande une sauce aux airelles sucrée-salée avec des huîtres et des palourdes.

On peut faire un céleri rémoulade pour démarrer le repas, mais aussi des petites fritures d'éperlans avec une sauce tartare réalisée avec de la mayonnaise, des câpres et des cornichons. Pour accompagner la dinde, faites chauffer au four des pommes de terre, des carottes que l'on sert au milieu de la table.

En dessert, l'incontournable, c'est la tarte à la noix de pécan ou pour changer vous pouvez accompagner une crème glacée à l'amande avec un cake aux fruits confits. Et des fruits frais, pomme, poire, raisin "pour digérer".

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.