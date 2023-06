Recettes : 3 salades d'été gourmandes pour sortir de la routine "tomate-mozzarella"

Depuis quelques semaines, manger des fruits et légumes de saison (fortement recommandé tout au long de l'année), est symbolisé par une profusion de couleurs, de saveurs et un parfum de vacances à venir. Désormais, vous pouvez enfin manger des tomates, qui bien que disponibles toute l'année, ont peu goût avant le mois de mai (fin avril au plus tôt).

Et pour ce fruit star des beaux jours, assez simple à cultiver sur un balcon, vous avez un choix de couleurs, de tailles et de goûts. Idem pour les poivrons, les courgettes et les aubergines. Et cette palette nous offre des possibilités vastes afin de préparer des salades variées, fraîches, équilibrées et gourmandes.

Salade à la grecque, salade poivrons-pommes ou encore la caponata, vous n'allez pas vous lasser du combo "tomate-mozza" d'ici au mois de septembre.

Salade à la grecque Un concombre

Un oignon rouge

Des olives (noires ou vertes au choix)

Vinaigre de vin (1 c.à.s)

Sel Des tomates (selon vos goûts)

De la feta

Huile d'olive (2 c.à.s)

Des herbes de Provence (ou basilic)

Poivre Salade à la grecque Couper les tomates en dés

Couper le concombre en rondelles (ou en dés selon votre préférence)

Émincer finement l'oignon

Découper la feta en dés

Dénoyauter les olives (si noyaux) Mélanger l'huile et le vinaigre

Ajouter les aromates

Saler

Poivrer

Bien mélanger le tout et bien émulsionner Incorporer les ingrédients découpés dans un saladier

Arroser avec la sauce et bien mélanger

Ranger au frais pour servir bien froid

Déguster seul, avec du pain, du riz, ou des grillades

Salade poivrons-pommes (de cuisineaz) 1 poivron (rouge ou jaune)

Huile d'olive (3 c.à.s)

Sel

Curry en poudre 2 pommes reinette

Vinaigre balsamique (1 c.à.s)

Poivre Salade poivrons-pommes (de cuisineaz) Éplucher les pommes

Enlever la queue, les pépins et le cœur

Les découper en dés Laver le poivron

Découper en deux pour enlever la queue, les pépins et la peau blanche

Découper en dés Mélanger l'huile, le vinaigre dans un saladier

Assaisonner avec sel et poivre

Ajouter le curry

Bien mélanger pour émulsionner la sauce Mettre le poivron et la pomme dans un saladier

Arroser avec la sauce

Bien mélanger le tout

Mettre 30 min minimum au frais Servie froide, cette salade accompagnera parfaitement vos poissons ou crustacés

La caponata (ratatouille sicilienne) Aubergine (1 kg)

Tomates (2)

Une branche de céleri

Une poignée de capres

Sel

Un oignon Poivron rouge ou jaune (1 pièce)

Une gousse d'ail

Une poignée d'olives vertes

Huile d'olive

Poivre La caponata (ratatouille sicilienne) Couper les aubergines en tranches

Les saler et les laisser dégorger 1h

Puis les couper en dés Émincer l'oignon

Laver et couper le poivron

Couper les tomates en dés

Couper le céleri en petits morceaux

Faire revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive, dans une cocotte

Faire réduire ensuite le céleri avec l'oignon

Ajoutez les aubergines, les tomates et le poivron

Saler, poivrer

Laisser mijoter environ 45 min Ajouter les olives et les câpres

On peut ajouter un peu de vinaigre pour aciduler encore le goût

Mettre au frais Cette ratatouille se sert froide, voire "glacée", en Sicile, elle accompagne parfaitement des viandes d'été, ou se mangera seule.

