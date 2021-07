Recette : les conseils de Matthias Marc pour cuisiner la saucisse de Morteau

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui dévoilera ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce lundi 19 juillet, le top chef Matthias Marc, nous donne ses conseils pour cuisiner la cuisine de Morteau, typique de sa région : la Franche-Comté.

Cette saucisse n'est pas très grasse car "les cochons avec lesquels on fait la saucisse sont nourris avec le petit-lait qui permet à fabriquer le comté", explique le chef qui propose des pâtes en accompagnement. Le secret de Matthias Marc pour des saucisses de Morteau réussies, c'est d'y ajouter un jus de volaille.

Pour ce faire, il faut colorer des ailerons ou couper des cuisses en morceaux. Dès que c'est bien coloré, on met un oignon, on fait revenir, puis on rince à l'eau et on fait réduire environ 30 minutes. Notre jus de volaille est prêt.

Matthias Marc conseille de cuire la saucisse 20 minutes, départ eau froide. Une fois qu'elle est prête le chef la coupe en petits morceaux et vient ajouter cela au jus. Vos pâtes à la saucisse de Morteau sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à y ajouter ce qui vous fait plaisir, pourquoi pas de la truffe en hiver.