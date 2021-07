Recette : Christian Têtedoie vous donne ses conseils pour cuisiner la fleur de courgette

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un prestigieux chef qui dévoilera ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce mercredi, le chef étoilé Christian Têtedoie, meilleur ouvrier de France depuis 1996 et membre de l'association "les bouchons lyonnais", nous donne ses conseils pour cuisiner la fleur de courgette.

"Il y a les fleurs mâles et les fleurs femelles. La fleur femelle donne la courgette et la fleur mâle vient pour féconder la fleur femelle", explique le chef qui conseille de les acheter sur les marchés le jour même. De plus, la fleur de courgette est très simple à cuisiner, souligne-t-il.



Après avoir rincé votre fleur de courgette, vous pouvez faire différentes farces à l'intérieur. Ce matin le chef partage sa recette de farce au chèvre frais, idéale pour l'été, assaisonnée avec de l'échalote, de l'herbe et de l'huile d'olive. Une fois vos fleurs farcies, déposez-les dans une casserole où vous aurez mis un petit peu d'eau et de beurre, et vous les faites chauffer tout doucement. Ajoutez du sel et du poivre et vos fleurs de courgette sont prêtes à être dégustées.