Recette : Christian Têtedoie vous aide à cuisiner un œuf parfait

Cet été, RTL reçoit chaque matin un prestigieux chef qui dévoilera ses conseils culinaires. Ce mardi, le chef étoilé Christian Têtedoie, meilleur ouvrier de France depuis 1996 et membre de l'association "les bouchons lyonnais", nous livre sa recette pour un œuf (véritablement) parfait.



Parmi toutes les cuissons possibles de l'œuf, celle-ci permet d'avoir un blanc translucide, qui commence à coaguler et un jaune encore crémeux à l'intérieur. Pour y parvenir, il faut trouver le bon degré de cuisson et le faire cuire, au choix, au four à vapeur ou simplement dans une casserole, pendant une heure. Il suffit ainsi de démarrer à froid, puis de pousser la température à 62°C. Toujours à feu doux, il faut ensuite monter la cuisson tout doucement, pour arriver à 100°C.

Idéal pour l'entrée, l'œuf parfait s'accompagne parfaitement avec une crème de petits pois, à laquelle vous pouvez ajouter quelques feuilles de menthe.