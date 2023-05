Recette : ceviche cabillaud et abricots

L’abricot est le fruit roi de l’été, les Perses le surnommaient "l’œuf du soleil". Il est orangé, sa peau est veloutée et sa chaire est acidulée. Délicieux nature, fabuleux en tarte ou en crumble, l’abricot peut aussi accompagner certaines viandes comme le canard, et l’agneau, ou même sublimer les tajines. Alors comment mettre ce petit soleil vitaminé, à volonté, dans vos assiettes ?

À cette occasion, Flavie Flament reçoit Sonia Ezgulian, cuisinière, auteure et journaliste. Cette dernière vous propose une recette facile à faire :

Ceviche cabillaud et abricots

Pour 4 personnes :

Ingrédients :

- 800 g de cabillaud

- 1citron jaune

- 1 citron vert

- 6 amandons d’abricots

- 2 abricots

- 1 petit piment rouge

- 1 oignon violet

- Sel fin et poivre

Taillez le cabillaud en gros cubes, incorporez le jus et le zeste râpé des cirons, le petit piment rouge haché, l’oignon violet émincé en lamelles, du sel et du poivre. Mélangez et laissez mariner 1 heure au frais. Ajoutez 2 abricots coupés en fines tranches et 6 amandons d’abricots grossièrement concassés.

Le ceviche cabillaud et abricots Crédit : Sonia Ezgulian

