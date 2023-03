Cuisine : Les meilleures recettes "détox"

Les recettes détox ont la cote depuis maintenant quelques années. Composées majoritairement de fruits et de légumes, elles constituent un excellent moyen de refaire le plein de vitamines, d'antioxydants et de purifier votre organisme. Flavie Flament reçoit la nutritionniste et diététicienne, Solveig Darrigo-Dartinet, et vous propose deux de ses recettes "détox" préférées.

Voici la recette pour la verrine "trop chou" sauce sésame (pour 6 personnes) :

Verrine "trop chou" sauce sésame Crédit : RTL



Temps de préparation : 15 min.

Ingrédients :

- 1 pomme rouge acidulée



- 300 g d’un mélange de choux (blanc, rouge)



Sauce :

- 1 cuil. à soupe (30 g) de miso blanc (shiro miso type DANIVAL en magasin bio)

- 2 cuil. à soupe de vinaigre de cidre non pasteurisé (les Coteaux Nantais, magasin bio)

- 3 cuil. à soupe d’huile de sésame

- 1 cuil. à café de graines de sésame grillées

- 1 cuil. à soupe de coriandre fraîche ciselée

- poivre du moulin



Variantes :

Remplacez le sésame grillé par des noix concassées et l’huile de sésame par de l’huile de noix. Le chou rouge peut être remplacé par de la betterave crue.



Préparation :

- Râpez les choux finement.

- Lavez et coupez la pomme en deux, épépinez-la et émincez-la (avec sa peau). Ajoutez dans le saladier.

- Mélangez les ingrédients de la sauce dans un bol.

- L’ajoutez dans le mélange de légumes et mélangez.

- Répartissez dans des verrines et réservez au frais jusqu’au moment de servir.



Le "jus détox"

Un jus à prendre à l’apéritif. Les végétaux choisis volontairement pour leur fort potentiel antioxydant et anti-inflammatoire favorisent une bonne détox du foie (hépato-protection).

L’association légume-fruit donne une boisson avec un Indice Glycémique moins élevé qu’un jus 100 % aux fruits. Pensez-y avec votre extracteur pour varier les mélanges au fil des saisons.

Jus "détox" Crédit : RTL



Temps de préparation : 5 minutes

Accessoires :

Extracteur de jus

Pour un verre :

- 1 petite betterave crue bio (180 g)

- 1 petite grappe de raisin rouge sans pépins (180 g)

- 1 morceau de gingembre frais de 1 cm

- 1 morceau de curcuma frais de 1 cm

- 1 brin de menthe fraîche

Préparation :

- Brossez la betterave et coupez ses extrémités.

- Coupez-la en morceaux.

- Lavez le raisin, et égrenez la grappe.

- Brossez et les morceaux de gingembre et curcuma.

- Lavez et essuyez le brin de menthe puis prélevez ses feuilles.

- Installez l’extracteur de jus et placez son gobelet pour récupérer le jus, et un bol pour récupérer la pulpe.

- Démarrez à vitesse 6 et commencez par insérer la betterave, puis la menthe, les racines et le raisin.

- Versez dans un verre le jus du gobelet et servez directement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info