Cuisine : les recettes saines et "pas chères" pour déjouer l'inflation

Avec l'inflation qui fait grimper les prix des supermarchés, difficile aujourd'hui de concocter de bons petits plats sans se ruiner. Flavie Flament reçoit le chef du site "CuisineAZ.com" et auteur culinaire, Liguori Leconte, et vous propose ses recettes pas chères pour déjouer la montée des prix.

Qui dit faire des économies, dit manger de saison ! Pas question de manger des fraises en plein mois de mars. C'est le premier mot d'ordre de Liguori Leconte, qui privilégie les produits venus des circuits courts.

Un choix triplement respectueux puisqu'il est écologique, bon pour votre santé et réduit le montant de vos tickets de caisse. Mais alors, quelles sont ces astuces miracles qui referont le plein de votre frigo ? Liguori Leconte nous donne des idées de menus pour une semaine à moins de 5 euros par personne :



Œufs mimosa aux petits pois

Temps de préparation : 15 min.

Coût : moins de 4 euros pour 6 personnes

Ingrédients :

- Œufs frais

- Purée de petits pois



- Feuilles de menthe

- Fromage frais



Préparation :

- Faire cuire les œufs en œufs durs.

- Récupérez les jaunes pour les mélanger avec la purée de petits pois.

- Ajoutez-y quelques feuilles de menthe dans une eau à ébullition.

- Ajoutez le fromage frais à la préparation. Assaisonnez un peu le tout.

- Répartissez la préparation complète dans le blanc des œufs.

- Réservez au frais jusqu’au moment de servir.

Pâtes Bolognaises Végétariennes

Temps de préparation : 20 minutes

Coût : 5 euros pour 5 personnes

Ingrédients :

- Spaghettis

- Lentilles

- Tomates pelées

- Oignons

- Carottes

- Ail

- Vin

- Herbes de Provence

- Piment d'Espelette

Sauce bolognaise (sans viande) :

Dans un même récipient, mettez des carottes, des oignons, de l'ail et des tomates pelées. Ajoutez-y un peu sucre pour casser l'acidité, mais aussi du vin, du piment d'Espelette et/ou des herbes de Provence. Laissez mijoter le tout pendant quelques minutes.



Préparation :

- Faire cuire les lentilles, puis ajoutez-les à la sauce.

- Incorporez un petit bouillon de légumes. Mélangez le tout.

- Rajoutez les spaghettis.

Le cake au citron

Temps de préparation : 20 minutes



Coût : 3 euros pour 6 à 8 personnes.







Ingrédients :

- Citron

- Farine

- Sucre

- Levure chimique

- Beurre

- Œufs

- Lait



Préparation :

- Préchauffez votre four à 180°.

- Fouettez le beurre fondu avec le sucre et les œufs.

- Ajoutez le lait, le jet du citron et le zeste. Mélangez le tout

- Incorporez pas à pas la farine dans la préparation pour éviter les grumeaux, ensuite la levure chimique.

- Mélangez le tout, puis versez la pâte dans un moule beurré et enfariné.

- Enfournez le plat dans votre four préchauffé, et laissez cuire 35 à 40 minutes

- Laissez le cake tiédir après la cuisson.



Petit conseil pratique :

Pointez le bout de votre couteau au milieu de votre cake. Si la pointe est sèche, c'est que votre gâteau est bien cuit.



Retrouvez d'autres recettes à moindres coûts sur le site "CuisineAZ.com" :

- Lasagnes truite poireaux (6€ pour 6 personnes).

- Poire pochée chocolat (5€ pour 4 pers).

-Tarte rustique aux pommes (5€ pour 8pers).



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info