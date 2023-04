Recette : comment cuisiner la rhubarbe ?

Avec son goût fruité et acidulé, la rhubarbe est un légume de printemps dont on raffole. Sa saison est courte, ne la manquez pas ! Pourtant, cette petite plante n'est pas toujours facile à cuisiner. Flavie Flament reçoit la chef naturopathe, Angèle Ferreux-Maeght, créatrice de "La guinguette d'Angèle", qui nous livre quelques astuces pour préparer la rhubarbe sans se tromper.

Si la rhubarbe est un antioxydant riche en fibres, elle est aussi reconnue pour son action anticholestérol. Consommer cette plante limite l'absorption des sucres et des graisses. Elle est aussi bourrée de "minéraux comme du calcium, du potassium, du phosphore, de la vitamine C et des polyphénols", précise la cuisinière.



Attention néanmoins à ne pas en abuser. Si on en consomme beaucoup, ça vous fait "un surdosage de rhubarbe". À cause de sa forte teneur en acide oxalique, elle peut faire des douleurs abdominales, des diarrhées et peut avoir un effet laxatif qui peut nous faire perdre des minéraux.

Comment éplucher et dégorger la rhubarbe ?

Pour bien choisir sa rhubarbe, on préfère des bâtons de rhubarbe "bien fermes, denses, lourds et d'une belle couleur rouge, un peu rosée", conseille Angèle. Une fois dans votre cuisine, l'heure est venue d'éplucher la rhubarbe. Il est important de le faire une fois que votre produit a eu le temps de mûrir et de devenir ferme. Pour les éplucher, il faut "casser les extrémités des tiges et ensuite suivre avec un couteau le mouvement naturel de la première couche qui va partir facilement", explique l'invitée de Nous Voilà Bien !



Avant de cuisiner, il est possible de dégorger la rhubarbe. Très riche en eau, cette petite opération va permettre de se débarrasser d'une humidité qui peut ruiner votre plat, mais aussi, enlever un goût trop acidulé. Placez les tiges de rhubarbe dans un saladier avec quelques cuillères de sucre en poudre. Vous coupez les tiges en tronçons, puis mélangez le tout. Laissez reposer au moins 4 heures. Le lendemain, vous n'avez qu'à égoutter la rhubarbe avant de la cuisiner. "Ce petit sirop-là, évidemment, on ne le jette pas. On peut le boire comme une grenadine. Ajouter de l'eau glacée, c'est un délice !", ajoute la créatrice de la guinguette d'Angèle.

La tarte à la fraise et à la rhubarbe

Ingrédients :

- 250 grammes de farine

- 100 grammes de sucre

- 40 grammes de poudre d'amande

- 150 grammes de beurre frais

- 1 œuf

- des fraises



Préchauffez notre four à 180 degrés. Pendant ce temps, préparez une compote de fraises. Faîtes revenir dans une casserole à feu doux avec un petit filet d'eau, vos fraises une fois nettoyées. Pas la peine d'ajouter du sucre. Laissez un petit peu à mijoter. Pendant que nos fraises sont en train de compoter, il faut préparer la pâte.



Dans un gros saladier, mélangez 250 grammes de farine ou de farine sans gluten, 40 grammes de poudre d'amande et 100 grammes de sucre complet. Une fois le tout mélangé, ajoutez 150 grammes de beurre frais en petits morceaux. Pétrissez le tout avec la force de vos mains.



Ajoutez à la préparation un œuf battu. Continuez de pétrir votre pâte jusqu'à ce qu'à obtenir une belle pâte, que vous allez déposer sur un plan de travail. Formez une boule, aplatissez-la et ensuite, étalez votre pâte sur une feuille de papier de cuisson pour obtenir une sorte de cercle de 30 cm. La différence avec une tarte normale, c'est qu'on la laisse à plat. On ne va pas la mettre dans un moule à tarte. On laisse à peu près 30 centimètres autour pour bien laisser une marge, pour rabattre ensuite sur directement sur les fruits. Ensuite, mettez la pâte sur une plaque qui va au four.



Étalez 150 grammes de compote de fraises directement sur votre pâte et ensuite, déposez les tiges de rhubarbe. Vous pouvez jouer graphiquement avec les bâtons de rhubarbe pour que votre tarte soit jolie. Rabattez les bords sur la pâte, environ un sur cinq cm et enfournez 30 à 40 minutes jusqu'à ce que la tarte soit bien dorée. Servez tiède, à déguster avec un peu de crème à base de yaourt ou une glace à la vanille.

