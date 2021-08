"Top Chef" : la recette originale (et estivale) du boudin aux pommes de Yann Lalle

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui partage ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce jeudi 5 août, le chef Yann Lalle du Poêlon d'Or à Lyon partage sa recette du boudin noir.

"C'est surprenant, parce que c'est plutôt hivernal, mais nous avons une recette plutôt agréable et qui la rend estivale", démarre Yann Lalle. Pour commencer la recette, "il faut choisir chez son boucher un boudin à la crème. Le fait qu'il soit à la crème, froid, il est très ferme ce qui va nous permettre d'ôter la petite peau qui recouvre le boudin", poursuit le chef. Épluchez le boudin et coupez de belles tranches de 3cm que l'on va paner avec une panure classique. Pour ce faire, il faut battre un œuf et passez les tranches dedans, farinez-les et enrobez-les dans une panure de pain. Mettez de côté.

Dans une poêle, mettez "une pointe d'huile de cuisson comme huile de colza ou de tournesol", précise Yann Lalle. Panez les boudins à la poêle et terminez la cuisson au four "à peu près 10 minutes". Disposez les boudins dans une assiette et faites une vinaigrette "à la lyonnaise", c'est-à-dire avec de la moutarde, du vinaigre de vin rouge, une pointe de sel et de poivre, un peu d'eau pour homogénéiser et monter le tout avec une huile classique en ajoutant une cuillère de moutarde en grains. Terminez en ajoutant de la salade verte et une julienne de pommes pour "apporter de l'acidité".