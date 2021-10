Pâtisserie : comment une cantatrice a inspiré le dessert de la Pêche melba

Crédit : The Matter Of Food / Unsplash

Ce matin, rencontrons Helen Porter Mitchell. Vous ne la connaissez pas et pourtant, vous allez voir, vous la connaissez tous, surtout Cyril Lignac.

Nous sommes en 1894 à Londres et tout le monde se presse à Covent Garden pour voir chanter la plus grande cantatrice de l’époque, l’Australienne Helen Porter Mitchell. Elle y interprète Elsa dans l’opéra de Richard Wagner, Lohengrin, le chevalier au cygne. Dans le public se trouve Auguste Escoffier, l’un des plus grands chefs français de l’histoire, celui qu’on surnommait "roi des cuisiniers, cuisiniers des rois". C’est lui qui a fait rayonner notre gastronomie à l’étranger et rédigé Le Guide Culinaire, considéré encore aujourd’hui par les Ducasse et compagnie comme la Bible.

À cette époque, Auguste Escoffier officie dans un palace, le Savoy, où est descendue la soprano. C’est elle d’ailleurs qui l’a invitée au concert. Pour la remercier, il décide de lui faire un cadeau. Comme le lendemain Helen Porter Mitchell donne un dîner en petit comité au Savoy, Auguste Escoffier a l’idée de créer pour elle et pour l’occasion un dessert.

Des pêches et de la vanille dans un cygne de glace

Auguste Escoffier taille un cygne dans un bloc de glace, en référence à l’œuvre de Wagner. Il y dépose de la glace à la vanille, des pêches pochées dans du sirop de vanille qu’il recouvre d’une purée de framboises. Il vient d’inventer la pêche Melba, dessert connu et dégusté aujourd’hui dans le monde entier. Pourquoi ce nom ? Helen Porter Mitchell se produisait sur scène sous le nom de Nellie Melba. Melba en référence à sa ville de naissance : Melbourne. Elle enchantait les oreilles, aujourd’hui, c’est les papilles, cette illustre inconnue qui désormais ne l’est plus !