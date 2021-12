Michel Cymes : le foie gras contient-il des toxines dangereuses pour l'Homme ?

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux fêtes de fin d'année et plus particulièrement au foie gras qui promet de se retrouver sur de nombreuses tables cette année encore lors du réveillon.



Cette spécialité française charrie de nombreuses idées reçues qui lui valent d'être souvent décriée au moment des fêtes de fin d'année. On dit que le foie gras est un concentré de produits toxiques, que les animaux n'ont pas la capacité de stocker tous ces produits, voire que les éleveurs utilisent des antibiotiques comme additifs. Michel Cymes fait le point sur ces pratiques controversées.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel an (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

