Noël : les recettes de Cyril Lignac pour assaisonner vos huîtres sans vinaigre

Quentin qui réside à Andernos-les-Bains aimerait connaître les idées de sauces de Cyril Lignac "pour assaisonner les huîtres et changer du vinaigre-échalotes".

"On peut bien entendu manger les huîtres telles qu'elles avec un petit filet de citron ou du vinaigre avec des échalotes. Sur le bassin d'Arcachon, on mange aussi avec de la saucisse grillée chaude sur les huîtres froides. Mais là aussi, comme c'est Noël, on peut aussi les pimper un peu et donc on va faire un petit beurre d'algues", démarre Cyril Lignac.

Pour cette recette, il faut hacher des algues que vous achetez chez le poissonnier. Mélangez-les avec du beurre. "Soit je le laisse tel quel, soit on peut faire un beurre de truffes", ajoute le chef. Pour le beurre d'algues, déposez-le sur les huîtres avec une lamelle de truffe, puis enfournez à 200 degrés quelques minutes. "Le beurre fond, je garde l'iode et le jus de l'huître (...) elle est juste tiède", décrit encore Cyril Lignac.

Et si vous voulez une petite vinaigrette différente, on met un jus d'orange, un jus de citron, une cuillère à soupe de vinaigre de cerisier que l'on trouve dans les épiceries fines. Ensuite, ajoutez deux cuillères à soupe de soja, une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin. Râpez du gingembre et ajoutez du piment thaï ou du piment d'Espelette. "Et à ce moment-là, on a l'huître froide, on dépose ce petit parfum de voyage (...) on est un peu comme au Japon. Ils mangent beaucoup d'huîtres d'ailleurs au Japon", conclut le chef.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.