C’est le grand soir, le réveillon de Noël, le stress commence à monter. Véronique, qui habite Roquebrune-sur-Argens (Var), Bonjour, aimerait savoir comment préparer une oie fermière.



"Une oie pèse en général quatre à cinq kilos", rappelle d'entrée Cyril Lignac, insistant sur l'important travail que demande cette recette. Il invite à "bien la laisser dehors au moins 2 heures avant" et "préparer un laquage que vous ferez épaissir et vous laquerez les morceaux de viande avec : un cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de 5 épices, 3 cuillères à soupe de sauce soja claire, 3 de vinaigre de cidre, 3 d’huile neutre et une gousse d’ail".

Le four doit être préchauffé à 220 degrés en grill puis baissé à 200. Il faut ensuite "badigeonner" avec un morceau de gras fondu l'oie, puis "assaisonner l’oie de sel et poivre avec à l’intérieur des herbes ou oignons".

Mettre 20 minutes au four puis retourner 15 minutes avant de déposer une feuille d’aluminium par-dessus et baisser le four à 180°C et laisser cuire deux heures. Avant de déguster, il faut laisser reposer sans découvrir.



