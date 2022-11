Les secrets et astuces de Cyril Lignac pour réussir un bœuf bourguignon

Dans sa recette du lundi 7 novembre, Cyril Lignac vous propose de réaliser un bœuf bourguignon, plat incontournable de la cuisine française. Voici les secrets et les astuces du chef. Recette pour 4 personnes.

Ingrédients

500 g de sauté de bœuf dans le paleron



15 g de beurre demi-sel

100 g de lardons fumés

1 oignon épluché et émincé

2 carottes épluchées et en rondelles

4 gousses d’ail épluchées et dégermées

250 g de champignons de Paris coupés en quartiers

200 g d’oignons grelots épluchés

50 cl de vin rouge corsé

60 g de poudre de fond de veau

75 cl d’eau

1 feuille de laurier

1 branche de thym

Huile d’arachide

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette



Dans une marmite chaude, versez un trait d’huile d’arachide puis le beurre et laissez-le colorer. Ajoutez les lardons, ces derniers doivent aussi colorer. Incorporez les morceaux de viande de bœuf, assaisonnez de sel fin et de poivre du moulin.

Mélangez et laissez cuire quelques minutes.





Ajoutez l’oignon, les carottes, les gousses d’ail, les champignons de Paris et les oignons grelots. Mélangez et colorez l’ensemble. Déglacez avec le vin rouge et laissez le tout réduire à couvert. Saupoudrez de poudre de fond brun partout dans la marmite. Versez l’eau à couvert dans la cuisson et portez à ébullition. Une fois le feu baissé, mettez le laurier et le thym.

Laissez cuire à couvert pendant 40 minutes à petit feu. Vérifiez l’assaisonnement en sel fin et en poivre du moulin. Il ne vous reste plus qu'à dresser les assiettes avant de pouvoir déguster votre bœuf bourguignon.

