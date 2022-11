Cyril Lignac propose une délicieuse recette d'encornets à la crème de chorizo

Dans sa recette du mercredi 3 novembre, Cyril Lignac vous propose de réaliser des encornets poêlés avec du jus de moules et du chorizo. Le chef tient aussi à expliquer la différence qu'il peut y avoir entre l'encornet, le calamar, le supion et le chipiron. Ces 4 éléments sont issus de la même variété mais le changement se situe au niveau de la taille, à cause de l'âge de l'animal.

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Pour 4 personnes

Ingrédients

400 g d’encornets propres

2 poignées de tomates cerise datterino

50 g de chorizo en cubes

Piment d’Espelette

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

La crème de chorizo

50g de chorizo coupé en petits dés

50g de beurre en cubes froid

120g de crème liquide entière

60g de bouillon cube



Les étapes de la recette

Dans un premier temps, les encornets doivent être nettoyés et coupés grossièrement afin d'avoir une meilleure texture lors du repas. Pour préparer la sauce, vous pouvez cuire des moules à la marinière pour en récupérer le jus. Ajoutez du beurre à votre jus de moules avant de réaliser une émulsion.

Prenez ensuite une poêle ou une plancha pour faire revenir les encornets. Ajoutez du sel et du poivre pour l'assaisonnement. Quand vos encornets sont bien cuits et bien caramélisés, mettez une noisette de beurre à votre préparation. Placez des petits dés de chorizo. Déposez des petites tomates au-dessus pour avoir du jus avant de remuer le tout dans la plancha ou dans la poêle.

Mettez votre préparation dans le plat pendant que votre jus de moules poursuit son émulsion avec un peu de chorizo. Versez votre jus et ajoutez des croutons de pain avec un peu de coriandre. Et le tour est joué.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info