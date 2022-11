Les secrets du steak au poivre de Cyril Lignac

Pour réaliser un savoureux steak au poivre, Cyril Lignac explique que la mignonette de poivre est un indispensable. Voici sa recette :

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Pour 4 personnes

Ingrédients

4 pavés de bœuf de 150g

3 cuil. à soupe de mignonette de poivre noir

1 oignon

1 cuil. à soupe de beurre

4 cuil. à soupe de cognac

10 cl de vin blanc

30 cl de crème liquide

2 cuil. à soupe de jus de bœuf maison (recette page XX)

2 poignées de pousses d’épinards

Vinaigre balsamique blanc

Huile d’olive

Sel fin

Les étapes de la recette

Éplucher et ciseler finement l’oignon, réservez-le dans un petit bol. Laisser bien la viande à température ambiante 2 heures avant de servir. Assaisonner uniquement de mignonette les tranches de filet. Dans une poêle chaude, verser un trait d’huile, laisser une légère

coloration, les retirer de la poêle et les déposer dans une assiette.

Dans la même poêle, déposer une noix de beurre, laisser colorer et ajouter l’oignon, faites-le suer, déglacer au cognac, laisser réduire, verser le vin blanc, continuer à réduire, ajouter la crème et le jus de viande. Saler la crème.

Dans un saladier, mélanger les pousses d’épinards avec de l’huile d’olive et du vinaigre, assaisonner de sel et poivre, server dans un saladier à côté. Réchauffer la viande dans la crème et l'arroser.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info