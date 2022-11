Cyril Lignac propose sa recette gourmande du cheesecake à la mangue

C'est un classique de la pâtisserie, que l'on déguste traditionnellement aux fruits rouges ou au caramel beurre salé. Mais Cyril Lignac a décidé de le revisiter et de proposer sa recette de cheesecake à la mangue.

Temps de préparation : 50 minutes

Temps de repos : 30 minutes

Temps de cuisson : 1 h 15

Les ingrédients

Pour la pâte sucrée :

250 g de farine

150 g de beurre pommade

95 g de sucre glace

30 g de poudre d’amandes

1 œuf bio

1 pincée de sel fin

Pour l’appareil à cheesecake :

385 g de Philadelphia

115 g de sucre en poudre

2 œufs entiers bio

1 jaune d’œuf bio

3 cl de crème liquide entière

1 mangue épluchée et coupée en lamelles fines

1 citron vert

Les étapes de la recette

Préparer la pâte sucrée dans un robot, au batteur muni d’une feuille ou à la main dans un saladier : mélanger le beurre en pommade avec le sucre glace, la poudre d’amandes et l’œuf. Mélanger énergiquement et ajouter la farine avec le sel. Vous obtiendrez une pâte lisse. Abaisser la pâte entre deux feuilles de papier cuisson et étaler au rouleau, à 4 mm d’épaisseur. Déposer au congélateur 30 minutes. Préchauffer ton four à 165°C.

Enfourner 25 minutes. Baisser le four à 150°C. Au terme de la cuisson, déposer sur une grille, laisser refroidir. Émietter 250 g de cette pâte cuite avec 125 g de beurre pommade.

Verser dans un cercle en inox déposer sur une plaque à pâtisserie recouverte d’une feuille silicone, tasser la pâte à l’aide du dos d’une cuillère à soupe. Enfourner de nouveau 15 minutes et appuyer de nouveau pour tasser la pâte. Baisser le four à 85°C.

Dans un saladier, mélanger le Philadelphia avec la crème et le sucre. Incorporer les œufs et le jaune. Verser sur la pâte cuite. Enfourner 45 minutes à 85°C.

Démouler délicatement le cheesecake dans un plat à gâteau, déposer dessus les lamelles de mangue.

