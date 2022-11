Cyril Lignac partage les secrets de sa purée de pommes de terre à la vanille

Cyril Lignac vous propose de réaliser une purée de pommes de terre surprenante avec des arômes de vanille, et de l'accompagner avec des beignets de poulet. Voici la recette.

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Pour 4 personnes

Ingrédients

4 filets de poulets

2 œufs

50 g de fécule de pomme de terre

100 g de maïzena

Huile pour frire

Sel fin et poivre blanc moulu

600 g de pommes de terre Roseval

300 g de lait entier

1 gousse de vanille

150 g de beurre doux

Sel fin

Les étapes de la recette

Dans une casserole, verser la moitié du lait avec 50 g de beurre et la pulpe de la vanille.

Éplucher les pommes de terre, les couper en cubes et rincer. Les plonger dans une casserole froide avec une poignée de gros sel. Les laisser cuire au moins 20 minutes pour qu’elles soient bien cuites, puis les égoutter dans une passoire et les passer à la

moulinette à légumes au-dessus de votre lait chaud. Mélanger au fouet ensuite et continuer à monter la purée avec le reste du beurre pour qu’elle soit plus onctueuse et ajouter un peu de lait mais pas de crème, et assaisonner de sel fin.

Déposer les filets sur la planche, les couper à l’intérieur pour les fendre, ce sera plus facile pour les frire. Les taper à l'aide du rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de papier sulfurisé. Les déposer dans une assiette avec les œufs battus puis dans le mélange de fécule et maïzena. Puis plonger dans l’huile pour les frire, les égoutter, assaisonner de sel fin, et si vous aimez, ajoutez un peu de paprika fumé.

