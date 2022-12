Les conseils de Cyril Lignac pour sublimer une côte de boeuf

Avant de partir bille en tête pour cuire votre côte de bœuf, il est préférable de laisser la viande quelques heures à température ambiante dans la cuisine. Cela facilitera la cuisson. Si le morceau est trop froid, la cuisson sera plus compliquée, d'autant plus pour les grosses pièces. Ainsi, pour une côte de bœuf, vous pouvez la laisser au minimum deux à trois heures à température ambiante. Préchauffez le four à 200°C.

Pour réaliser cette belle côte de boeuf à la manière de Cyril Lignac, voici ce dont vous avez besoin :

- 1 côte de bœuf de 2 kg

- 4 à 6 escalopes de foie gras de canard cru de 50 à 70g

- 2 brins de thym frais

- 25g de beurre

- huile de tournesol

- fleur de sel

- sel fin et poivre du moulin

Assaisonnez la côte avec de la fleur de sel et du poivre. Dans une poêle chaude, versez un trait d’huile, colorez la viande sur toutes les faces et ajoutez-y du beurre avant d'arroser la côte. Ajoutez du thym. Déposez la côte dans un plat au four avec le beurre de cuisson et enfournez-la pour 12 minutes.

Au bout de ce temps, retournez la côte à l’aide de deux spatules pour éviter de vous brûler, enfournez de nouveau pour 12 minutes. À la fin de la cuisson, laissez reposer sur une grille pour que la viande se détende et qu’elle perde le jus de cuisson, et non dans le plat de cuisson. Gardez bien tout le jus de cuisson.



Vous pouvez servir votre côte de bœuf avec des escalopes de foie gras poêlées, quelques lamelles de truffes noires ou simplement avec une sauce aux herbes. Autre possibilité : une sauce béarnaise. La purée de pommes de terre ou encore une belle poêlée de pommes de terre sautées peuvent parfaitement accompagner cette côte de bœuf.



Avec le reste de la viande, s’il en reste, faites une salade thaï avec des légumes et déglacez à la sauce soja mélangée avec de la sauce huitre et une petite cuillère de miel.

