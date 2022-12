Cyril Lignac propose d'allier les lentilles au foie gras poêlé pour un plat de fêtes gourmand

Le foie gras est un mets indissociable des repas de fêtes. Et il peut se consommer sous différentes formes. Cyril Lignac vous propose de le poêler avec des épices et des fruits, pour accompagner votre plat de lentilles. Voici la recette.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 1 heure

Pour 4 personnes

Les ingrédients

4 grosses tranches de foie gras de 70 g

100 g de lentilles vertes du puy

1 carotte

1 oignon

30 g de beurre

1 branche de thym

1 feuille de laurier

1 litre de bouillon cube

1 bâton de cannelle

1 étoile badiane

2 poires comice

50 cl d’eau

125 g de sucre

1 pointe de couteau de safran en poudre

Quelques pluches de cerfeuil

Fleur de sel et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Éplucher la carotte et l’oignon, tailler la carotte en fine brunoise et cisèle l’oignon. Dans une casserole, déposer le beurre, le laisser fondre et verser l’oignon et la carotte, faire suer et ajouter les lentilles, ne pas saler car ça empêchera la cuisson. Verser le bouillon à hauteur, la cannelle, la badiane, le thym et le laurier, laisser cuire 45 minutes. Au fur et à mesure de la

cuisson, ajouter du bouillon. Au terme de la cuisson, retirer les épices et assaisonner de fleur de sel puis laisser de côté.

Éplucher les poires et couper les en quartiers, retirer le cœur. Dans une casserole, verser l’eau, le sucre et le safran, laisser bouillir et plonger les quartiers de poire. Laisser cuire 12 minutes pour qu’ils soient fondants.

Dans une poêle chaude, déposer les tranches de foie gras préalablement assaisonnés de fleur de sel et poivre du moulin. Les laisser colorer, baisser le feu et laisser cuire 3 à 4 minutes. Au terme de la cuisson, déposez-les sur une assiette avec une feuille

de papier absorbant.

Réchauffer les lentilles, déposez-les dans une assiette creuse, déposer les tranches de foie gras par-dessus et harmonieusement les quartiers de poires. Décorer de pluches de cerfeuil.

