Cyril Lignac réinvente le pithiviers en le garnissant de jambon et de fromage

Le pithiviers est un gâteau feuilleté salé ou sucré de la région du Loiret dans la ville de Pithiviers. En salé, il est généralement appelé "tourte" et se concocte avec de la volaille ou avec du porc et des légumes. Sucré, c’est la galette des rois. Il est souvent confondu avec la

frangipane faite de crème pâtissière et de crème d’amandes. Le pithiviers est lui composé que de crème d’amandes.

C'est une recette salée qu'a choisi de réaliser Cyril Lignac, à base de jambon, de fromage et de truffe noire.

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

2 pâtes feuilletées

5 tranches de jambon blanc fines

4 cuil. à café de moutarde

400 g de fromage râpé

1 jaune d’œuf

1 truffe noire de 20 g

2 poignées de mâche

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à café de vinaigre balsamique blanc

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Préchauffer le four à 210°C. Déposer sur une plaque à pâtisserie recouverte d’une feuille de silicone, une pâte feuilletée, la napper de moutarde, ajouter par-dessus une tranche de jambon et des lamelles de truffes si vous le souhaitez, parsemer de fromage, renouveler le montage de jambon, de truffe et fromage comme la précédente technique puis napper la dernière tranche de jambon avec un peu de moutarde.

Recouvrer le montage d’une seconde pâte feuilletée, souder les bords des deux ensembles avec du jaune d’œuf et dorer le dessus. Enfourner 30 minutes. Au terme de la cuisson, couper en parts et servir chaud avec une salade de mâche assaisonnée d’huile d’olive et vinaigre balsamique blanc.

