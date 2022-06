Les conseils de Cyril Lignac pour réussir un ceviche de poisson parfumé

Le ceviche de poisson est un plat très à la mode en ce moment. Ce plat originaire du Pérou s'appelle "ceviche" parce qu'il se compose d'un cube de poisson qui fait entre 1 cm et 1,5 cm de côté. Quand on va faire mariner le poisson, la taille du morceau est très importante. "Si le poisson est trop petit, ça va être trop cuit. Et s'il est trop gros, cela va être trop cru et pas assez assaisonné", précise le chef Cyril Lignac.

Pour accompagner votre ceviche de poisson, il faut faire un "leche de tigre". Pour préparer cette sauce acidulée et savoureuse, suivez ces indications :

- Utilisez 2 oignons.

- Préparez une branche de céleri.

- Choisissez un petit piment oiseau.

- Ajoutez des bottes de coriandre et du gingembre.

- Prenez une pognée de gros sel.

- Ajoutez 100g de parure de poisson.

- Recouvrez de jus de citron vert avant de laisser mariner.

- Passez ensuite cette sauce à travers la passoire.

- Ajoutez du lait de coco ou un petit peu de citron vert.

- Mettez dans un petit bol les morceaux de dorade et le bouillon qui est ce jus très acidulé .

- Ajoutez des petites graines de maïs.

- Ajoutez un petit peu de patates douces cuites, des morceaux d'avocats et du concombre.

"Pour faire la sauce, on laisse mariner une petite journée. Comme ça après on filtre tout ça et on ajoute un peu de lait de coco pour calmer le jeu parce que c'est tout de même très acidulé et piquant", conseille Cyril Lignac. Après cette étape, il faut laisser mariner 5-10 minutes "pour ne pas que ce soit trop cuit", note le chef.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info