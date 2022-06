Cyril Lignac dévoile sa recette de chaussons aux pommes caramélisés et fondants

Si vous avez envie d'une petite gourmandise maison simple, pensez aux chaussons aux pommes. Cette pâtisserie composée de pâte feuilletée, garnie de compotes de pommes, ravit toujours les petits comme les grands.

Mais comment les réussir ? Cyril Lignac dévoile ses petites astuces. Tout d'abord, en ce qui concerne la compote de pommes, suivez ces instructions :

- Faire revenir les pommes avec un peu de beurre

- Ajouter du sucre

- Verser un fond d'eau et couvrir. La vapeur va permettre de réaliser la compotée sans trop de matières grasses

- Selon les goûts et les envies, vous pouvez aussi ajouter de la cannelle, de la vanille ou même les deux. Le mélange cannelle, banane (écrasée à la fourchette) et vanille fonctionne très bien également

Après avoir préparé la compote de pommes, place au garnissage de la pâte feuilleté selon ces étapes :

- Après avoir étalé la pâte feuilletée, faire un demi-cercle

- Mettre un peu de compote de pommes au milieu

- À l'aide d'un pinceau trempé dans l'eau, collez les côtés du demi-cercle. Bien pincer les côtés afin que cela colle bien

- Faire dorer à l'aide d'un jaune d'œuf

- Tracer des traits sur le dessus de la pâte et placer au frais pour que le tout prenne bien

- Plaquer ensuite le chausson aux pommes dans un peu de sucre puis les cuire à 185°C pendant 35 minutes

Vous obtiendrez ainsi une croûte caramélisée et sucrée, accompagné des pommes et de la cannelle à l'intérieur du chausson, un véritable plaisir pour les plus gourmands. De préférence, les chaussons aux pommes sont à manger tiède et non pas froid.

