Les conseils de Cyril Lignac pour des marinades parfaites accompagnant vos viandes au barbecue

André de Nantes demande à Cyril Lignac : "Je n'ai pas encore fait de barbecue, mais j'ai très envie de faire des brochettes marinées de bœuf, porc, poulet. Quels assaisonnements et comment les faire mariner pour que cela soit au top ?".

"Il y a deux manières de faire la marinade", commence Cyril Lignac. On peut la faire aigre-douce, avec des fruits et des vinaigres. Prenez alors un oignon qu'on coupe en quatre, 12 cl de jus d'orange, 5cl de vinaigre de vin. Ajoutez de l'ail, du cumin et du piment. Roulez la viande dedans et laissez mariner une matinée, 3-4 heures, mais pas plus "sinon cela va cuire la viande". Ce qui est très important dans un barbecue, c'est de toujours avoir la viande à température ambiante pour la cuisson.

Pour l'autre recette, on met des citrons verts, du gingembre, de l'ail, des piments et on peut ajouter du curcuma, du cumin ou du ras-el-hanout. Vous pouvez aussi incorporer une cuillère à soupe de moutarde Savora. Frottez bien la viande à la main pour avoir "quelque chose de moutardé, épicé et piquant", décrit Cyril Lignac. Grillez ensuite la viande qui sera fondante et moelleuse.

