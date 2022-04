Les conseils de Cyril Lignac pour préparer une sauce au poivre savoureuse

La sauce au poivre est un incontournable pour les amateurs de viande rouge. Afin de la préparer soi-même à la maison, il faut commencer par se procurer des parures de viande. Il est important de rappeler qu'il n'y a pas de bonne sauce sans viande.

Alors, quand on se rend chez le boucher pour acheter un bon filet de bœuf ou de la bavette, on demande au boucher des petites parures de viande. On les met ensuite dans de la mignonnette de poivre, bien fort, avant de le faire revenir à la poêle avec de l'huile d'olive, du beurre. Après quoi, on vient ajouter les échalotes qu'on fait bien caraméliser. On déglace avec du madère ou un peu de porto si on préfère une sauce plus sucrée.

Pour la suite, on vient ajouter la crème. On la laisse mijoter tout doucement pour que la crème ne tranche pas. On la passe ensuite à la passoire afin d'enlever l'excédent de poivre et les échalotes. On se retrouve alors avec une sauce limpide. Au même moment, on fait tranquillement cuire la viande, qu'on poivre bien. Enfin, on nappe bien de sauce et on déguste.

