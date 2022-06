Les conseils de Cyril Lignac pour de délicieuses sèches au chorizo

Lorsque l'on prépare des sèches, il y a le risque qu'elles soient caoutchouteuses. Grâce aux conseils de Cyril Lignac, vous ne raterez plus jamais votre plat de sèche. Le chef nous partage sa recette typique du pays basque : la sèche au chorizo.

Pour réussir cette recette, suivez ces indications :

- Placer les sèches au congélateur pour casser la fibre et la rendre moins caoutchouteuse

- Les faire tremper dans de l'huile d'olive avec du piment d'Espelette

- Placer les sèches dans une poêle bien chaude

- Ajouter du chorizo pendant la cuisson.

- Faire sauter

- Dans un plat à part, préparer une salade de tomates avec des tomates datterino et du vinaigre balsamique

- Placer les sèches sur les tomates

- Préparer une crème de chorizo en déglaçant ce qu'il reste dans la poêle avec de la crème et en ajoutant du chorizo

Les conseils du chef : l'ail n'est pas nécessaire "parce que le chorizo est assez piquant et relevé, mais on peut y aller avec l'ail." On peut aussi préparer les sèches à la méditerranéenne avec de l'huile d'olive, de l'ail et du jus de citron.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info