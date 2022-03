Les astuces de Cyril Lignac pour réussir votre pâte à choux à tous les coups

Ce 9 mars, Cyril Lignac vous explique comment réussir la cuisson des œufs pour une pâte à choux. Démarrez par faire fondre 125g de beurre, de l'eau et une pincée de sucre. Hors du feu, d'un coup d'un seul, versez la farine, "ça va nous faire la panade", détaille Cyril Lignac. Ensuite, remettez votre casserole sur le feu pour dessécher la pâte et c'est hors du feu qu'on va ajouter les œufs.

Une fois qu'on a bien desséché la pâte, on la met dans un batteur. On commence à la pétrir pour la refroidir et ensuite on ajoute les œufs un à un pour qu'elle soit bien onctueuse. Il faut qu'elle devienne crémeuse, un peu satinée pour qu'elle soit prête. On la poche et on fait des choux qu'on cuit 180 degrés pendant 15 minutes. Ajoutez de la crème chantilly et des fruits frais et le tour est joué.

