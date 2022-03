Les conseils de Cyril Lignac pour une bonne salade de quinoa

Ce vendredi 4 mars, journée mondiale de l'obésité, Cyril Lignac vous dévoiles ses astuces pour préparer une bonne salade de quinoa. Quand on veut faire attention et changer son alimentation, on prend des légumineuses comme le boulgour, la semoule ou le quinoa. Ils constituent alors la base de notre plat.

Le quinoa, on peut le pimper comme on veut. On peut y mettre du poisson, de la viande, des œufs, des légumes… On peut le faire voyager avec vinaigrettes… On peut faire ce que l'on veut avec, c'est assez plaisant. Pour préparer le quinoa, on commence par le mettre dans une casserole, avec de l'eau et un petit bouillon de volaille. Une fois cuit, on l'égoutte mais on ne le rince pas. On peut ensuite le manger chaud ou froid.

À côté, on prépare une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive et balsamique blanc. On va ensuite prendre des crevettes que l'on va faire cuire avec un filet d'huile d'olive. On peut les assaisonner avec un peu de tandoori ou de curry. Quand elles sont cuites, on les coupe avant de les mettre avec le quinoa. Après, on prend des petits légumes qu'on va cuire dans l'eau : carottes, panais, céleris… On peut également y ajouter des noisettes concassées et un peu de fromage, notamment du fromage de chèvre frais. On ajoute le tout au milieu de la salade. Résultat : un repas très complet, léger, hyper bon.

