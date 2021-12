Les astuces de Cyril Lignac pour cuire la langouste de différentes manières

Nadine aimerait savoir comment bien réussir la cuisson et le dressage de langoustes.

"Déjà la langouste, il faut savoir que c'est un petit peu comme le homard. Il y a des gens qui préfèrent le homard, d'autres la langouste. C'est un produit noble, tellement rare aujourd'hui et donc c'est vrai que je l'aime tout simplement grillée", démarre Cyril Lignac. "Ce qu'il faut, c'est garder son jus, parce que finalement, c'est un produit de la mer et elle a ce petit goût iodé à l'intérieur de sa carapace qu'il ne faut surtout pas perdre", ajoute le chef.

Coupez la langouste de la tête à la queue tout en longueur. "On garde la tête parce qu'il y a à manger dedans et cela fait un joli dressage", explique Cyril Lignac. Soit on coupe avec la tête et la queue et on fait colorer rapidement dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, et on finit au four (avec la carapace) 8 minutes à 200 degrés avec des noisettes de beurre demi-sel.

On peut aussi préparer un court-bouillon avec de l'eau et des légumes. Décortiquez la queue, faites-la cuire pendant 7 minutes puis coupez-la en tranches. Disposez des légumes, une petite vinaigrette avec la chair de la langouste coupée finement.

Sinon, séparez la tête de la queue. Gardez la tête pour faire une sauce et mangez la queue autrement. Vous pouvez faire une sauce vierge que vous nappez sur la queue ou une sauce parfumée au whisky avec de la crème. Faites revenir les carapaces dans une poêle et déglacez au whisky avec des carottes et des oignons.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.