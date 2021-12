Pâtisserie : les astuces de Cyril Lignac pour un carrot cake fondant

Nathan qui vit à Paris aimerait la recette du carrot cake, autrement dit un gâteau aux carottes. C'est un gâteau, explique Yves Calvi, originaire du comté Suisse d'Argovie.

On mélange 330g de carottes râpées avec 110g de sucre roux. Laissez mariner pendant 1 heure. Mélangez 2 œufs, 150g de sucre en poudre, 120 mml d'huile de pépins de raisin, et on ajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude, un peu de sel fin et de la pulpe de vanille. Ajoutez de la cannelle, des noix hachées ou des noix de cajou hachées pour "mettre du croquant dans le gâteau", ajoute Cyril Lignac.

Versez dans un moule à cake beurré et fariné et faites cuire 175 degrés pendant 45 minutes. On peut faire un petit glaçage à l'orange par-dessus.

