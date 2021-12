Pâtisserie : les astuces de Cyril Lignac pour un savoureux gâteau basque

Clément vit à Paris et aimerait connaître les secrets de Cyril Lignac pour cuisiner un gâteau basque.

"C'est le principe d'une pâte sablée très beurrée", explique Cyril Lignac. Il vous faut 300g de farine, 1 œuf, 2 jaunes d'œufs battus à côté. Ensuite on ajoute une cuillère à café de levure, 200g de sucre, une pincée de sel, et 200g de beurre pommade que l'on va sabler. "On va sabler notre farine pour qu'elle devienne jaune", poursuit le chef. Ajoutez un zeste de citron. Faites une boule et réservez la pâte pendant une heure.

À côté on va faire une crème pâtissière avec 50g de sucre, 2 jaunes d'œufs et 2 œufs. Faites blanchir, soit on ajoute 50g de farine ou de la fécule de maïs ou de pommes de terre. Ajoutez 25cl de lait chaud vanillé. Faites la crème pâtissière et laissez-la refroidir sur une plaque.

Versez la pâte dans un petit moule, ajoutez la crème pâtissière tiède. Recouvrez par un fond de tarte sans rebords, faites dorer puis faites cuire à 180 degrés pendant 30 minutes.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.