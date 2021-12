Les astuces de Cyril Lignac pour revisiter la sauce carbonara avec des calamars

Bernard aimerait de l'aide pour une recette de calamars à la carbonara et des astuces pour avoir des tranches moelleuses et pas caoutchouteuses du calamar.

"Pour éviter que les calamars ne soient caoutchouteux, il faut en acheter des frais chez le poissonnier. On lui demande qu'ils les ouvrent et qu'ils les nettoient", démarre Cyril Lignac. Mettez ensuite les calamars au congélateur "pour attendrir la chair", ajoute-t-il.

Coupez finement les calamars et faites cuire les tranches dans un court-bouillon avec de l'eau et des petits légumes. Ensuite on les passe quelques minutes à la poêle avec des oignons que l'on fait caraméliser avec du beurre demi-sel. "On peut mettre un petit peu de guanciale, qui est la joue de porc avec laquelle on fait la vraie carbonara en Italie. Sinon, on prend des petits lardons", poursuit Cyril Lignac.

Ajoutez de la crème fraîche et un petit peu vin de jaune. "Attention, la carbonara ce n'est pas avec de la crème, mais on s'est approprié un peu la recette", explique le chef.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.