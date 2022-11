La soupe à l'oignon centenaire du Café de la Paix

Temps de préparation : 1h

Ingrédients pour 4 personnes :

20 g de beurre

6 oignons

½ jus de citron

1 c. à café de sucre

2 gousses d’ail

10 cl de vin blanc sec

2L d’eau (ou de bouillon)

8 tranches de baguette d’environ 2 cm d’épaisseur

60 g de gruyère râpé

Déroulé de la recette :



Dans une grande casserole, faites fondre le beurre à feu moyen. Ajoutez les oignons ciselés, le jus de citron, le sucre et le sel (8g environ), puis mélangez et faites cuire jusqu’à ce que les oignons soient caramélisés. Remuez souvent tout au long de la cuisson.



Ajoutez l’ail et faites revenir encore une minute, puis déglacez au vin blanc. Raclez le fond de la casserole et portez à ébullition. Laissez mijoter à feu moyen jusqu’à ce que le liquide ait réduit des deux tiers. Ajoutez l’eau ou le bouillon, couvrez et laissez mitonner pendant une heure.



Préparez des croutons avec du pain de la veille coupé en tranches. Faites-les cuire environ 3 minutes au centre du four préchauffé à 200 °C, jusqu’à ce que le pain soit légèrement doré et croustillant. Retournez les tranches deux ou trois fois en cours de cuisson.



Dans quatre bols allant au four, répartissez la soupe. Ajoutez les croûtons, puis le fromage râpé. Faites-le fondre et dorer au grill. C’est prêt.

