Alimentation : trois recettes de soupes détox pour l'automne

Le week-end de la Toussaint est généralement synonyme de repas de famille, de bonbons et donc de quelques excès. Pour rééquilibrer un peu son assiette, rien de telle qu'une petite soupe détox, à la fois réconfortante et bénéfique pour l'organisme. Alors, à vos tabliers : laissez-vous guider par Cuisine AZ et ses recettes aux petits oignons.

La soupe aux choux - breuvage savoureux et riche en fibres - est un incontournable et cela tombe bien : c'est la pleine saison du chou. Il sera ainsi très facile d'en trouver au marché ou en grande-surface.

1. Laver le chou entier puis le faire blanchir 3 à 4 minutes dans une eau bouillante. Le plonger immédiatement dans de l'eau froide, puis le laisser refroidir, avant de le couper en fines lanières.

2. En parallèle, éplucher trois carottes, puis les couper en fines rondelles. Monder deux tomates et les couper en morceaux. Éplucher deux oignons et l'émincer, puis deux gousses d'ail et les hachez. Lavez la coriandre puis séchez-la dans un papier absorbant. Enfin, préparer un bouquet garni avec du laurier, du thym et de la coriandre.

3. Dans une marmite remplie de deux litres d'eau, glisser un cube de bouillon de légume et son bouquet garni. Après quelques instants de cuisson, ajouter tous les légumes. Assaisonner. Et laisser mijoter à couvert pendant une heure.

Autre incontournable de la saison, le poireau peut, lui aussi, se cuisiner en soupe, pour profiter pleinement de ses fibres et de son fer. Associé au gingembre, il offre un mets gourmand et détox.

1. Laver deux poireaux et ne garder que les blancs, ainsi qu'une feuille de vert de poireau pour le bouquet garni. Couper les blancs dans la longueur en partant presque de la base jusqu'en haut pour réaliser de fines lamelles.

2. Éplucher un oignon et l'émincer. Peler un morceau de 10 grammes de gingembre et le râper grossièrement dans un bol. Équeuter puis hacher un peu de cerfeuil. Et enfin, préparer un bouquet garni avec du thym et du laurier mis dans une feuille de vert de poireau. Serrer le tout avec une ficelle.

3. Dans une casserole, verser un litre d'eau, un cube de bouillon de légumes, le gingembre râpé et le bouquet garni. Porter à ébullition, à couvert, à feu vif.

4. Ajouter les lamelles de blancs de poireaux et l'oignon émincé à votre bouillon et laisser cuire 10 minutes à couvert, à feu doux.

Le radis noir est également un excellent aliment pour la détox, car il est riche en minéraux (souffre, magnésium, phosphore). Mais surtout, il augmente les sécrétions biliaires et leur évacuation vers l'intestin, contribuant ainsi à éliminer les toxines et purifier le foie.

1. Éplucher un radis noir, deux petits navets et une pomme de terre, les laver, puis les couper en morceau.

2. Dans une marmite ou une cocotte, porter à ébullition un litre d'eau assaisonné d'un cube de bouillon de volaille. Mettre les légumes et bien mélanger. Puis laisser mijoter, à couvert, à feu doux, pendant trente minutes.

3. Mixer la préparation en y ajoutant 12 cl de crème liquide à 4 % de matières grasses, deux cuillères à café de cardamome et un peu de poivre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info