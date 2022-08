La recette de la soupe de melon d'Aurélien Largeau, chef étoilé

Temps de préparation : 10 minutes

Ingrédient pour 4 personnes :



1 melon

100g de vinaigre balsamique blanc

10g de pineau des Charentes

4 tranches de jambon basque

200g de porto

30g de sucre

Déroulé de la recette :

Commencez par le granité au porto, en versant le porto et le sucre dans une casserole. Portez à ébullition et fouettez pour dissoudre le sucre et évaporer un peu d’alcool. Coulez sur une plaque et mettez-là au congélateur. Une fois bien congelé, en le grattant avec une fourchette vous obtiendrez un granité.

Pelez à vif le melon puis coupez-le en deux pour enlever les pépins.

A l’aide d’une cuillère à pomme parisienne, prélevez quelques billes de melon, réservez au frais.

Coupez grossièrement le melon et mixez- le dans un blender avec le vinaigre balsamique, le vin liquoreux et deux pincées de sel.

Pour le dressage, disposez quelques billes de melon dans une assiette creuse, versez la soupe par-dessus, ajoutez quelques morceaux de jambon et un peu de granité au porto. C’est prêt.

