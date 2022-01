La bouillabaisse dans le top 20 des meilleures soupes du monde

La gastronomie française est célébrée par un prestigieux média américain. La chaîne de télévision CNN a en effet élu, vendredi 14 janvier 2022, la bouillabaisse parmi les 20 meilleures soupes du monde. La mythique soupe phocéenne se hisse en quatrième position, côtoyant le Banga nigérian, le Pho de bœuf vietnamien et le Bortsch ukrainien.

Le média vante "un ragoût de pêcheur devenu une icône culinaire". "La bouillabaisse distille des saveurs méditerranéennes classiques en un plat emblématique de la ville côtière de Marseille. Safran, huile d’olive, fenouil, ail et tomates se mélangent avec du poisson frais de la mer", poursuit CNN.

Traditionnellement, après le tri de la pêche, les plus belles pièces étaient destinées à la vente et tous les poissons qui ne trouvaient pas preneur étaient plongés dans un court-bouillon et devenaient ainsi une soupe roborative et nourrissante pour la famille. Jusqu’au XIXe siècle, la soupe de poissons était la bouillabaisse et réciproquement. La bouillabaisse est née véritablement dans un restaurant parisien, "Les Frères Provençaux".

De rudimentaire dans le restaurant touristique de bas niveau, la bouillabaisse peut devenir une œuvre d’art. Gérald Passédat, immense chef marseillais, disait que quand on mange une bouillabaisse, "on doit avoir le sentiment de goûter le fond de la mer dans tout ce qu’elle a de plus sublime".