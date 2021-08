L'été se poursuit, et que vous soyez ou non en vacances, il vous faut bien manger. Mais, il n'est pas évident de renouveler ses recettes ou de trouver de quoi se sustenter sans faire un trou dans le budget. Pour cela, Instagram peut vous aider.

En quelques minutes de vidéo ou avec des images qui peuvent vous faire saliver à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez trouver de quoi de vous régaler. Ces 4 recettes ont pour produits ce que pouvez déguster l'été comme les tomates et la mozzarella, mais d'une manière originale, par exemple en panant votre mozza pour en faire des sticks à l'apéro ou en cuisinant plusieurs sortes de tomates pour une tarte avec plusieurs couleurs.

La cuisine en vacances, ou du moins pendant l'été, ne ressemblera plus vraiment à une corvée avec ces préparations expliquées en quelques lignes ou dans une vidéo de quelques minutes. Régalez-vous bien.

1. Une tarte aux tomates de toutes les couleurs

Que ce soit en apéro, accompagnée de mozzarella, ou encore farcie, la tomate est la star des repas. Et si vous tentiez une tarte avec différentes tomates pour en mettre plein la vue et les papilles ? Pour cette recette, il vous faudra de la ricotta et des courgettes pour apporter une texture crémeuse à votre base.

2. Une foccacia au Lardo di Colonnata fondante

Vous n'avez pas pu partir en Italie cet été ? Pas de panique. La cheffe Alexia Duchêne, demi-finaliste de la saison 10 Top Chef, révèle sa recette d'une foccacia avec de la charcuterie italienne de Colonnata (Toscane), du miel et du thym. Le tout chauffer au four pour une dégustation gourmande.

3. Spaghetti Aglio, Olio et Peperoncino

Les fans de pâtes saliveront d'avance en regardant la vidéo de la cheffe du compte The Pasta Queen, qui régale ses abonnés tous les jours d'une recette de pâtes. Ici, la préparation ne vous prendra que 8 minutes (sans la cuisson des pâtes) et il vous suffit d'avoir de la bonne huile d'olive et du piment. Attention, cette recette promet de faire grimper la température avec sa sauce piquante.

4. Des Mozzarella Sticks pour l'apéro

Un été sans mozza n'est pas vraiment un été pour certains et certaines. Pour la déguster à l'apéro, essayez les mozzarella sticks à servir avec une sauce tomate. Pour réaliser la recette, il vous faudra une belle mozza qu'il faudra ensuite panée.