Gastronomie : comment les sommeliers créent de nouveaux accords sans alcool

C'est un nouvelle tendance dans la restauration : les accords sans alcool. Des jus, des décoctions, des infusions au pays du vin...

Un "complément" dans le discours de Thomas Lorival, sommelier et nouveau copropriétaire du Relais et Château Le Clos des Sens à Annecy. Pour composer ses boissons, il travaille main dans la main avec le chef de la table trois étoiles, Franck Derouet.

Comment appelle-t-on les accords sans alcool ? "Accord met et jus ?" "Accord met et boisson ?" Le sans alcool, tendance majeure de la décennie. La génération Z, les majeurs d’aujourd’hui, sont beaucoup plus sensibles aux questions d’alcool. Ils ont grandi en entendant parler du Dry January. Les bières, le vin, les effervescents sans le moindre degré d’alcool se développent très rapidement. Et donc les nouveaux accords aussi dans les grands restaurants.

Les secrets des nouveaux accords sans alcool Crédit : Pierre Herbulot / RTL

"C'est un accord qui permet de retranscrire les mêmes émotions qu'un accord met et vin. Il faut pas le voir comme un substitut à l'alcool, il faut le voir plutôt comme une expérience dans l'expérience", déclare Thomas Lorival, sommelier et copropriétaire du Relais et Château Le Clos des Sens.



